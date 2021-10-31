شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة «روه تاي وو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية كوريا، مون جاي إن، في وفاة الرئيس الأسبق روه تاي وو.

وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية كوريا، مون جاي إن، في وفاة الرئيس الأسبق روه تاي وو.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية كوريا السيد روه تاي وو، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».