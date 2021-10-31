شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مخالفة جمع تبرعات بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات المختصة 31 مخالفة بحق 25 مواطناً و6 مقيمين، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات ومزاولتهم نشاط جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع دون الحصول على ترخيص المركز، وبلغ إجمالي المخالفات خلال الثلاثة أشهر الماضية 67 مخالفة.aوأكد المركز دعمه جميع وجوه العمل التنموي الخيري بالطرق النظامية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتبرع بالطرق النظامية ومن القنوات الرسمية المخصصة، والجمعيات المرخصة من الجهات المعنية، ومن خلال المنصات المعتمدة، وذلك سعيًا لحفظ الأمن الوطني، ومنعاً لاستغلال أموال التبرعات في أوجه غير نظامية ومشبوهة.