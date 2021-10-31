شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع المملكة.. البحرين تحبط تهريب 39 ألف حبة كبتاجون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، بالتعاون والتنسيق مع شئون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية ، تهريب طردين يحتويان على 39.070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.

وأوضحت الإدارة أنه إثر تلقي معلومات بهذا الشأن وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، تم ضبط الطردين الواردين بمطار البحرين الدولي، وإرسالهما إلى المملكة العربية السعودية في إطار عملية التسليم المراقب، والقبض على الشخصين المعنيين باستلام الطردين في الرياض، وذلك في إطار دعم التعاون الأمني الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات.