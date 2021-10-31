شكرا لقرائتكم خبر عن «الكشف المبكر عن سرطان الثدي» في «صحتك تزهر» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية، د. سعود المطرفي، الحملة التوعوية والتثقيفية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كونها تهدف إلى ترسيخ مبدأ «الوقاية خير من العلاج»، باعتبارها إحدى أهم المبادئ التي يقوم عليها التحول الصحي في المجال الصحي بالمملكة وفق رؤية 2030، منوها بأن سرطان الثدي أحد أكثر أمراض السرطان شيوعا في المملكة، ويجب التركيز على التوعية في أهمية الكشف المبكر.

جاء ذلك خلال إطلاق شبكة الجبيل الصحية الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تزامنا مع أكتوبر الوردي من كل عام، وذلك تحت عنوان «صحتك تزهر»، في الصالة الرئيسية بمستشفى الجبيل العام، التي استمرت على مدى يومين متتاليين، وحضرها بعض الكوادر الصحية والتمريضية وطلبة المدارس ومرتادي المستشفى من الزوار.

وأكد د. المطرفي، أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي تباينت بفضل حملات التوعية والتثقيف، إذ أظهرت الدراسات أن الكشف المبكر في المراحل الأولى من المرض يؤدي إلى نسب عالية للشفاء، تصل في كثير من الحالات إلى نسبة 100 %، مشيدا بالكوادر الطبية والصحية لإنجاح الحملة الوردية، مقدما شكره إلى المدير التنفيذي للخدمات الطبية والإكلينيكية د. عهود الغامدي، على جهودها المتميزة ولما قدمته من نموذج للرعاية الصحية الحديثة في الشبكة.

وقالت د. عهود الغامدي، إن الرعاية الصحية تركز على الوقاية من الأمراض قبل حدوثها، بتمكين الأفراد من البقاء بصحة جيدة، لافتة إلى أن شبكة الجبيل الصحية ارتأت إطلاق هذه الحملة، لتشجيع السيدات بتبني نمط حياة صحية يقيها من الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الوقاية عن طريق الفحص المبكر، وتسهيل وصول سيدات المجتمع والموظفات ضمن الفئة المستهدفة لفحص الماموجرام في قسم الأشعة بمستشفى الجبيل العام، وذلك إما عن طريق استقبال السيدة مباشرة، أو تحويلها من طبيب العائلة بالمراكز الصحية التابعة للشبكة في أي وقت على مدار السنة.