شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل الأحساء يرفع شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع: لنجعل هذا الشعار واقعا» نظم قسم الإناث بمركز التأهيل الشامل بالأحساء، ممثلا بالقسم النفسي، فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية بحضور مدير المركز عبدالله بن سلمان المسعود، وإشراف عام من رئيس القسم النسائي عبير بنت حمد الحمد، وبتنسيق من العلاقات العامة والإعلام والبرامج والأنشطة.

واستهدفت الفعالية منسوبي المركز وعددا من موظفي فروع الوزارة بالمحافظة، وذلك بقاعة البرامج والأنشطة بالقسم النسائي، وتضمنت محاضرة توعوية بعنوان «الاحتراق النفسي للعاملين مع الحالات المزمنة»، تطرق من خلالها الطبيب والمعالج النفسي صالح اللويمي، من مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، إلى عدة محاور، هي: تعريف الاحتراق النفسي، وآثار الاحتراق النفسي، إحصائيات حول انتشاره، العوامل المؤثرة فيه، العلاج والتدخلات، كيف نقي أنفسنا، كيف تساعد بيئة العمل على تقليل الاحتراق النفسي.

وصاحب المحاضرة أركان توعوية تثقيفية بمشاركة أقسام المركز، استعرضوا من خلالها العوامل المؤثرة على الاستقرار النفسي في التغذية السليمة واللعب والمرح والتنفس والمشي، والأمراض المزمنة وأثرها على التوتر في حال عدم استقرارها، وأثر الروائح العطرية على مزاج الشخص.