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صحة حفر الباطن تتصدر مؤشر قياس الارتباط الوظيفي

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الدمام - شريف احمد - حققت صحة حفر الباطن المركز الأول في المؤشر العام لقياس الارتباط الوظيفي لعام 2020، وفقا للنتائج التي أعلنتها وكالة الموارد البشرية بوزارة الصحة، وذلك نظير تميزهم ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام، الذي يسهم في تحسين إنتاجية الموظفين.

وأوضح متحدث صحة حفر الباطن فيصل الشمري، أن هذا التكريم يأتي ضمن خطوات صحة حفر الباطن المستمرة لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لمنسوبيها، وجهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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