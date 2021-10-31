شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «المتقاعدين بالشرقية» يشيد بجهود «تأهيل الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس جمعية المتقاعدين بالشرقية محمد القرناس بنتائج زيارة مجموعة من منسوبي الجمعية إلى مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، وذلك ضمن الزيارات التي تنظمها الجمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، وكان في استقبال المتقاعدين مدير المركز ورؤساء الأقسام والعاملين، وأشار إلى أن تنظيم الزيارة لأحد المراكز الإيوائية بالشرقية بادرة اجتماعية، وأن الجمعية حريصة على تنظيمها بشكل دائم، لما لها من أثر اجتماعي على النزلاء، وأضاف إن هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية الجمعية، التي تنوي تنفيذ العديد من الزيارات في الأشهر القادمة.

وقام الوفد بجولة في كل أقسام ومرافق المركز برفقة المدير، تعرفوا فيه على كل الخدمات التي يتم تقديمها للنزلاء، سواء خدمات لوجيستية أو صحية، وفي نهاية الزيارة قدم منسق ومشرف الزيارة اللواء م. عبدالله البوشي، بتقديم عدد من الهدايا التشجيعية لنزلاء الدار كبادرة اجتماعية طيبة من الجمعية.