شكرا لقرائتكم خبر عن 50 متدربا في «سفير الحياة للإسعافات الأولية» بتأهيل إناث الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور 50 متدربا ومتدربة من منسوبي ومنسوبات المركز، نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، ممثلا بقسم التدريب والتطوير وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، دورة سفير الحياة للإسعافات الأولية على مسرح المركز، بحضور وإشراف مدير المركز عائشة بنت علي المزيد، واستهدفت الدورة تأهيل الموظفين والموظفات للتعامل مع الحالات الطارئة بطريقة احترافية تسهم في احتواء الموقف وتقليل الأضرار للمصاب، والتعامل مع الحالة لحين وصول سيارة الإسعاف وتأهيلهم كمسعف أولي.

وشملت الدورة التي قدمها المدربان المعتمدان شريفة مبارك المبارك وفيصل علي الزهراني، العديد من الموضوعات التدريبية والمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، إذ تطرقت المبارك إلى أهمية الإسعافات الأولية والتعرف على خدمة «اسعفني» والاتصال بالهلال الأحمر، والإنعاش القلبي الرئوي والتدريب على إجرائه للبالغ والطفل والرضيع، والتدريب على حالات انسداد مجرى الهواء للبالغ والطفل والرضيع، وانسداد المجرى باللسان أيضا، كما تناولت الحالات المرضية الطارئة كالأزمات القلبية والصرع والربو والسكتة الدماغية والسكري.

وتناول الزهراني العديد من المحاور منها: الإجهاد الحراري وضربات الشمس، والطرق الصحيحة للإسعاف في حالات الكسور والنزيف وإصابات العمود الفقري والتسمم والحروق، وغيرها من المحاور والموضوعات التدريبية الأخرى.

وصاحب الدورة حافلة المعرض التوعوي التثقيفي التي تحتوي على دمى تدريبية، ونموذج للأجهزة الطبية الحديثة المستخدمة في العمل الإسعافي وشرح آلية عمل المسعفين بشكل ملموس، الذي كان له الأثر الإيجابي والممتع للمتدربين.

وفي الختام، كرمت مدير المركز المدربين على جهودهما وتقديمهما الدورة، كما قدمت شكرها إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية على تعاونهم وحرصهم على نشر ثقافة الإسعافات الأولية، التي قد يواجهها أفراد المجتمع في الحياة اليومية.