شكرا لقرائتكم خبر عن النساء وكبار السن الأكثر إصابة بهشاشة العظام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم قسم جراحة العظام بمستشفى القطيف المركزي بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب الإكلينكي بشبكة القطيف الصحية، فعالية بمناسبة «اليوم العالمي لهشاشة العظام»، شارك بها 10 أطباء، بهدف تعزيز ونشر التوعية بالأمراض الشائعة وطريقة تشخيصها وعلاجها وطرق الوقاية منها.

وأكد استشاري جراحة العظام باسل آل جواد خلال الفعالية، أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بهشاشة العظام هم النساء وكبار السن. وأوضح أن المرض يصيب سيدة واحدة من بين ثلاث نساء، ورجل من بين خمسة رجال لمَنْ هم فوق الـ 50 عاما.

ولفت رئيس قسم العظام الدكتور آل جواد إلى أن هشاشة العظام «مرض صامت ليست له أعراض». وقال إن تناول الأدوية كأدوية تثبيط المناعة والصرع «الفينيتوين» والستيرويدات يؤدي إلى الإصابة بالمرض، كما نصح بالابتعاد عن التدخين والكحول.

وقال: الوقاية من المرض تبدأ من سن مبكرة، وتصل أعلى كثافة بين «سن 25 - 30 سنة»، ثم تبدأ الكثافة في التناقص تدريجيا. وتابع: «للحصول على عظام قوية يجب اتباع نمط صحي متمثل في التغذية السليمة الغنية بفيتامين «د» والكالسيوم وممارسة التمارين الرياضية لتقوية البنية العظمية والعضلية في سن مبكرة».

وأشار إلى أن أكثر الفئات إصابة بالمرض مَنْ لديهم تاريخ عائلي أو المصابون بالروماتزمية والسكري والسرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد، إضافة إلى النساء اللائي بلغن سن اليأس.