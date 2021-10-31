شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أعشاب ممنوعة بمحلات عطارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية غرب الدمام 3.5 كيلو من الأعشاب الممنوعة، و14 عبوة مجهولة المصدر تحمل ادعاءات طبية، خلال جولات إدارة صحة البيئة بشراكة مع هيئة الغذاء والدواء على منشآت العطارة.

ومن جانب آخر، واصلت إدارة الأسواق وبتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة وبشراكة مع الأمن الوقائي الجولات الميدانية على مساكن العمالة للتأكد من استيفاء الشروط الفنية والصحية، والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المساكن المخالفة.

وكثفت إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، ورصدت عدة مخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة، وتلف أواني الطبخ، وسوء التهوية، وعدم وجود مصائد للحشرات، لافتة إلى العمل على متابعة المنشآت وإحالتها إلى إعادة التأهيل.

وكانت البلدية بالتعاون مع «وزارة التجارة، الدفاع المدني، شرطة الدمام، الجوازات» نفذت جولات مشتركة على صناعية «دلة» للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية، والتي نتج عنها إغلاق منشأتين من أصل 15 منشأة.