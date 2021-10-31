شكرا لقرائتكم خبر عن أركان ترفيهية وتوعوية بـ«ماراثون الشرقية وردية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، الفعالية الرياضية الكبرى تضامناً مع حملة التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه ‫تحت شعار «الشرقية وردية»، ويأتي ذلك للسنة الـ ١٣ على التوالي، ويتضمن فعالية «ماراثون الشرقية وردية‬» بمحافظة الخبر.

وأكدت جمعية السرطان السعودية أن الفعالية تأتي لدعم التوجه العالمي في التوعية بالمرض وأهمية إجراء الكشف المبكر كأحد العوامل المؤثرة في مراحل العلاج والذي يصنع الفارق في مكافحة هذا المرض والشفاء منه، وإضافة التأثير وتوجيه الفئة المستهدفة في المنطقة الشرقية لإجراء الكشف المبكر، وإحداث الفرق للمبادرة لهذا العام ٢٠٢١، لافتة إلى تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بـ «كأس مقدم من الاتحاد السعودي لكرة اليد»، إضافة إلى تكريم الفائزين العشرين بـ «ميداليات ذهبية وفضية مقدمة من الجمعية»، كما احتوت الفعالية على عدة فعاليات ترفيهية، وعروض، وأركان متنوعة توعوية تثقيفية عن سرطان الثدي، بمشاركة مثقفين صحيين وطلاب متطوعين من «جمعية السرطان السعودية - شبكة الدمام الصحية - جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل».

وأشارت الجمعية إلى أنه شارك في الفعالية عدد من الجهات منها: «فرع وزارة الرياضة بالشرقية - الاتحاد السعودي لكرة اليد - شبكة الدمام الصحية - جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل - مجلس المسؤولية الاجتماعية - القنصلية الأمريكية بالظهران».