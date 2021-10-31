شكرا لقرائتكم خبر عن «نسق» أول رخصة إلكترونية للحفر بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت أمانة حفر الباطن، خدمة «نسّق» كأول نسخة إلكترونية لتصريح أعمال الحفر على مستوى المملكة.

وأوضحت الأمانة أن الخدمة تأتي تسهيلا للجهات الخدمية، حيث تتيح لمن يمثلهم داخل مكاتب تنسيق المشاريع التقدم بطلب الحصول على تصريح أعمال حفر داخل نطاق المحافظة، وذلك بهدف التنسيق مع باقي الجهات قبل الحفر وتقديم إحدى خدمات المرافق العامة.

وبيّنت أنه يتعين على الجهة الخدمية تعريف ممثليها وفريق العمل الخاص بها داخل مكتب التنسيق وربطهم إلكترونيا، بالإضافة إلى تجهيز المخططات الجغرافية للمسارات الحفرية المطلوب إصدار تصريح حفر لها، وتجهيز خطة الأمن والسلامة بالموقع، وتجهيز خطة التحكم المروري في حال الحاجة إلى إغلاق أحد الشوارع.

وشددت الأمانة على أهمية تقديم طلب إصدار التصريح قبل بدء الحفر المخطط بمدة كافية للسماح بنشر الطلب على جميع الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، حيث إن وقت تنفيذ الخدمة يتراوح من يوم إلى يومين حتى يتم اعتماده. وأكدت حرصها على تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة بما يسهم في تحسين مستوى رضا المستفيدين.