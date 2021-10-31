اخبار الرياضه السعوديه أرسنال يصفع ليستر ويقفز لخامس البريمرليغ

محمد بن مسعود - الدمام - تابع أرسنال زحفه نحو أندية الطليعة، عندما جمّد انتفاضة ليستر سيتي وعاد بفوز ثمين بهدفين نظيفين من عقر داره أمس (السبت) في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

فبعد بداية كارثية خسروا فيها 3 مباريات توالياً، استفاق رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا ولم يُهزموا في 7 مباريات في الـ«بريمرليغ»، ليرتقوا إلى المركز الخامس مؤقتاً بالتساوي مع وست هام (17 نقطة).

ومنذ خسارته الموجعة بخماسية أمام مانشستر سيتي لم يخسر فريق شمال لندن في 8 مباريات في مختلف المسابقات وبلغ ربع نهائي كأس الرابطة.

أما ليستر الذي كان يعوّض تدريجياً إخفاقه في بداية الموسم، فقد مُني بخسارته الأولى في 5 مباريات في الدوري وتجمّد رصيده عند 14 نقطة.

بكّر «المدفعجية» في دكّ شباك ليستر، عبر قلب الدفاع البرازيلي غابريال الذي لعب رأسية ذكية إثر ركنية في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل (5)، مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم.

ووجّه أرسنال صفعة ثانية للمضيف، بهجمة سريعة على الجهة اليمنى ارتدت من الدفاع تابعها الشاب إميل سميث رو (21 عاماً) بثقة من داخل المنطقة (18)، رافعاً رصيده هذا الموسم إلى 4 أهداف في مختلف المسابقات، جميعها في آخر 7 مباريات.