اخبار الرياضه السعوديه مدرب كريستال يرفض التبديلات الـ 5 في كرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى الفرنسي باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس اعتراضه على إجراء 5 تبديلات في المباراة بشكل دائم، معتبراً أنه سيمنح الفرق القوية ميزة أكبر.

وبدأت لائحة التعامل بخمسة تبديلات خلال فترة الوباء في الدوريات الكبرى في أوروبا، باستثناء البريمرليغ، وكذلك في المنافسات الدولية. واستمر العمل بهذه اللائحة هذا الموسم، رغم عودة الحياة الطبيعية في معظم البلدان.

وخلال الأيام الماضية ظهرت شائعة استمرار هذه اللوائح بشكل دائم لمنح مزيد من الراحة للاعبين إزاء اكتظاظ جدول المباريات خلال وقت قصير. وقال أسطورة أرسنال ومدرب كريستال بالاس الحالي: «هناك فرق ستستفيد من هذا العدد من التبديلات لأن لديها قائمة أكثر اتساعاً. بالنسبة للفرق الأخرى قد لا تمتلك مزيداً من الخيارات».