اخبار الرياضه السعوديه مدرب كريستال يرفض التبديلات الـ 5 في كرة القدم

وبدأت لائحة التعامل بخمسة تبديلات خلال فترة الوباء في الدوريات الكبرى في أوروبا، باستثناء البريمرليغ، وكذلك في المنافسات الدولية. واستمر العمل بهذه اللائحة هذا الموسم، رغم عودة الحياة الطبيعية في معظم البلدان.
وخلال الأيام الماضية ظهرت شائعة استمرار هذه اللوائح بشكل دائم لمنح مزيد من الراحة للاعبين إزاء اكتظاظ جدول المباريات خلال وقت قصير. وقال أسطورة أرسنال ومدرب كريستال بالاس الحالي: «هناك فرق ستستفيد من هذا العدد من التبديلات لأن لديها قائمة أكثر اتساعاً. بالنسبة للفرق الأخرى قد لا تمتلك مزيداً من الخيارات».
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