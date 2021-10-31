اخبار الرياضه السعوديه الأهلي بطلاً لكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت مساء الجمعة بطولة كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز والدرجة الأولى والبراعم التي أقيمت منافساتها على مدار 3 أيام من 27 – 29 / 10 /2021، وذلك على صالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز «الرياض».

وقد تم توزيع الأندية على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية، والثالث والرابع لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، والخامس من كل مجموعة لتحديد المركزين التاسع والعاشر، ويلعب هذا الدور بطريقة خروج المغلوب.

وفي الترتيب النهائي لأندية الدوري الممتاز، حقق نادي الأهلي المركز الأول، وحل نادي الاتحاد ثانياً، وجاء نادي الصواري بالمركز الثالث، وحل نادي الشباب رابعاً، ونادي الفتح خامساً، ونادي أحد سادساً، ونادي الاتفاق سابعاً، ونادي مضر ثامناً، ونادي النهضة تاسعاً، ونادي السلام عاشراً.

وفي الترتيب النهائي لأندية الدرجة الأولى، حقق نادي الهلال المركز الأول، وحل نادي الهداية ثانياً، وجاء نادي الخليج بالمركز الثالث، وحل نادي الهدى رابعاً، ونادي التعاون خامساً، ونادي الباطن سادساً، ونادي الطرف سابعاً، ونادي الدرعية ثامناً.

وفي الترتيب النهائي لفئة البراعم، حقق نادي الاتحاد المركز الأول، وحل نادي الفتح ثانياً، وجاء نادي النهضة بالمركز الثالث، وحل نادي الهلال رابعاً، ونادي الحمادة خامساً، ونادي الأنصار سادساً، ونادي السلام سابعاً، ونادي القارة ثامناً.

وكرم الاتحاد السعودي لكرة الطاولة اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى خلال مشاركتهم الماضية في البطولات الدولية والتأهل إلى بطولة العالم 2022.

وفي نهاية البطولة قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله بن هاشم البار، والأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة الطاولة ياسر بن محمد الحبيش، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد بن سالم المطيري، وعضوا مجلس الإدارة حسن حيان، والدكتور ماجد صالح السليمان مستشار الاتحاد، وسعد المطرود مدير عام الصالة الرياضية، بتتويج الفرق الفائزة.