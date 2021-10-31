اخبار الرياضه السعوديه الهلال يتصدر الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة الـ٦

وحل في المركز الثاني النصر بنفس الرصيد النقطي مع الهلال ويتقدم بفارق التسجيل، إذ فاز على مضيفه الأهلي ٨٦-٧٨، فيما تراجع الأخير إلى المركز (٧) برصيد (٩) نقاط.
وجاء في المركز الثالث أحد برصيد (١١) نقطة، الذي فاز بصعوبة على نظيره الأنصار ٧٨-٧٦ ويتراجع الأخير إلى المركز السادس بـ (٩) نقاط.
فيما تقدم الاتحاد إلى المركز الرابع برصيد (١٠) نقاط بعد أن عاد من الدمام بفوز ثمين على النهضة ٧٧-٦٠، واحتل الأخير المركز (١٠) برصيد (٦) نقاط.
وتقدم الوحدة إلى المركز (٥) برصيد (٩) نقاط بعد فوزه على ضيفه السلام ١٠٣-٦٨ ويحتل الأخير المركز (٨) برصيد (٦) نقاط.
ويحتل الفتح المركز (٩) برصيد (٧) نقاط وفاز على ضيفه أبها ٩٤-٨٣ ويتذيل الأخير الترتيب بالمركز (١٢) برصيد (٦) نقاط.
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