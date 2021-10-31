اخبار الرياضه السعوديه الأهلي: الهويش سلب انتصارنا على الهلال

وذكر الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» صباح أمس (السبت)، طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد بن عائض النفيعي لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة، بعد أخطائه التحكيمية المتكررة التي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة الهلال، ضمن الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضاف الأهلي في بيانه: «وأكدت إدارة الأهلي أن مثل هذه الحالات تنعكس بصورة سلبية على المنافسة، خصوصا مع عدم النجاح في التعامل المثالي مع تقنية الفار «حكم الفيديو المساعد»، التي وجدت لضمان سلامة القرارات التحكيمية ونزاهتها».
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