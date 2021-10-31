اخبار الرياضه السعوديه الباطن يصرخ في وجه التحكيم

وطالبت إدارة الباطن الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق، مشيرة إلى أنها فضلت الصمت كثيراً، لكن لم يعد هناك مجال للسكوت عن الأخطاء المتكررة من الحكام.
وأكدت إدارة الباطن أن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السيد مانويل نافارو خلال زيارته للنادي الأسبوع الماضي قال إن نادي الباطن أكثر الأندية تضررا من الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات وأثبت استحقاق الفريق عددا من ركلات الجزاء في مواجهات الفريق الماضية، مفيدا بأن الفريق يتصدر فرق الدوري بعدد الأخطاء المرتكبة ضده من قبل الحكام.
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