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اخبار الرياضه السعوديه الباطن يصرخ في وجه التحكيم

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت إدارة نادي الباطن بياناً صحفياً بعد مواجهة الفريق الأول أمام نظيره الرائد أعربت فيه عن «استنكارها واستيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري كأس الأمير للمحترفين خصوصا في المواجهات الأخيرة والتي ساهمت بشكل مباشر وكبير جداً في التأثير على نتائج المباريات بشكل واضح وذلك بإجماع المحللين التحكيميين وباعتراف لجنة الحكام، عطفا على ما حدث في مواجهة الفريق أمام الرائد التي خسرها الفريق بسبب خطأ فادح من احتساب ركلة جزاء غير صحيحة في الدقائق الأخيرة من المباراة من قبل حكم المباراة رائد الزهراني».

وطالبت إدارة الباطن الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق، مشيرة إلى أنها فضلت الصمت كثيراً، لكن لم يعد هناك مجال للسكوت عن الأخطاء المتكررة من الحكام.

وأكدت إدارة الباطن أن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السيد مانويل نافارو خلال زيارته للنادي الأسبوع الماضي قال إن نادي الباطن أكثر الأندية تضررا من الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات وأثبت استحقاق الفريق عددا من ركلات الجزاء في مواجهات الفريق الماضية، مفيدا بأن الفريق يتصدر فرق الدوري بعدد الأخطاء المرتكبة ضده من قبل الحكام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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