محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : عُمان تقول كلمتها بشأن طرد سفراء لبنان من دول الخليج وقطع العلاقات الدبلوماسية

أعربت سلطنة عُمان، مساء اليوم السبت، عن ⁦أسفها⁩ العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية.

ودعت في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم ‎‏بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

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وأعلنت كلا من السعودية والبحرين والكويت والإمارات، قطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، وطلبت دول الخليج العربي مغادرة سفراء لبنان من أراضيها وسحب سفرائها من بيروت خلال 48 ساعة، وذلك ردا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأزمة اليمنية، والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.