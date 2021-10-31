محمد بن مسعود - الدمام - بعد طرد قوات الانتقالي وإكمال السيطرة عليه .. شاهد الصور الأولية للجيش اليمني داخل معسكر العلم بشبوة

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، تأمين معسكر العلم في مديرية جردان بمحافظة شبوة (جنوبي البلاد)، بعد ساعات من السيطرة عليه، وطرد ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الجيش اليمني أن قواته نفذت خطة انتشار لتأمين معسكر العلم ومحيطه، بعد انتهاء التوتر العسكري الذي شهده المعسكر صباح اليوم السبت.

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ونشر الجيش دوريات عسكرية في محيط المعسكر، فيما تموضعت بداخله وحدات عسكرية، بعد مغادرة ما يسمى بالنخبة الشبوانية التابعة للانتقالي الجنوبي.

ووزع الجيش صوار لقواته المنتشرة داخل وفي محيط المعسكري، حيث أظهرت انتشارا كبيرا للقوات والاليات العسكرية.

جدير ذكره أن قوات إماراتية كانت تتمركز في المعسكر، غادرت قبل أيام باتجاه السعودية، وسلمت المعسكر لقوات النخبة الشبوانية الموالية والمدعومة منها.