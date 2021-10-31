مستجدات لقاح كورونا وجولات ومخالفات القطاع البلدي بمؤتمر الصحة.. غدا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، تفاصيل المؤتمر الصحفي المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويستعرض خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي ما يلي:

- الأوضاع العالمية

- المؤشرات الوبائية

- مستجدات اللقاحات

- أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا

- أبرز الإحصائيات الصحية

كما يستضيف المؤتمر العقيد طلاب عبدالمحسن الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ويستعرض التحديثات الأمنية.

ويستعرض سيف سالم السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال المؤتمر استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات في القطاع البلدي.

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