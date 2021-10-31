الشمري يكشف سر فكرته في إرشاد التائهين بصحراء النفود

الرياض - محمد عبدالله - كشف محمد الشمري الناشط في مجال البيئة سر فكرته النوعية لإرشاد التائهين والتقليل من حوادث الفقد في صحراء النفود بإنارة موارد المياه.

وقال الشمري، خلال لقائه المذاع على قناة «ام بي سي»، طالما تكررت حوادث انقلاب وفقد في صحراء النفود ويموتون قرب موارد المياه بمسافة 5 كيلومترات.

وأكمل، الفكرة تستهدف إرشاد التائهين والمتعطلين إلى موارد المياه، فلو وجدت إنارة لاستدلوا بها.

ودخلت المبادرة في 11 موردا بين منطقتي حائل والجوف ويعتمد المشروع على إنارة موارد المياه بألوان الليزر المضية عبر الطاقة الشمسية.

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