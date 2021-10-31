معلمات يواجهن أزمة رواتب.. و«الموارد البشرية» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الموارد البشرية، اليوم السبت، مع بلاغ وردها بشأن تأخر رواتب معلمات بعض المدارس الأهلية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن تلك الحالة تتطلب رفع بلاغ عبر تطبيق معاً للرصد، على الرابط التالي:

الابستور اضغط هنا

الأندرويد اضغط هنا

تعود تفاصيل البلاغ إلى معاناة يعشنها بعض المدارس الأهلية بخصوص الراتب الذي لا يتم استلامه مثل المسجل في التأمينات ويردن حلولا لاستلام رواتبهم كاملة وإنصافهم من التلاعب.

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