للمرأة العاملة.. صندوق هدف يجيب عن أبرز 5 أسئلة عن برنامج وصول

الرياض - محمد عبدالله - أجاب صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» على 5 أسئلة واستفسارات حول برنامج وصول الذي يستهدف دعم المرأة العاملة للتنقل بين المنزل والعمل لتمكينها من العمل في القطاع الخاص وزيادة استقرارها الوظيفي.

شروط برنامج وصول

وأوضح صندوق هدف هبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن شروط الالتحاق ببرنامج وصول كالآتي:

1-الجنسية سعودية.

2-العمر 18-65 سنة

3-أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

4-ألا يتجاوز الأجر الشهري الأجر الاساسي بالاضافة إلى بدل السكن 8000 ثمانية آلاف ريال.

5-مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهراً خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح صندوق هدف أن التطبيقات التي تدعم برنامج وصول هي كل من أوبر وكريم، حيث يمكن للمستفيدة استخدام وصول في كلا التطبيقين ولا تلزم باختيار أحد التطبيقات دون الآخر.

وأكد صندوق هدف أن برنامج وصول يشمل: «الأحساء، الباحة، الثقبة، الجبيل، الحوية، الخبر، الخرج، الدمام، الدوادمي، الرس، الرياض، الزلفي، الطائف، الظهران، القطيف، القنفذة، المبرز، المدينة المنورة، النابية، الهفوف، أبها، بريدة، بيشه، تبوك، جده، جيزان، حائل، حفر الباطن، خميس مشيط، سكاكا، سيهات، صبياء، ضباء، عرعر، عنيزة، مكة، نجران، وادي الدواسر، ينبع، ينبع البحر، ينبع الصناعية، القريات، رابغ، الليث، الدمام، العلا، دومة الجندل، طبرجل، طريف، الجموم، أبو عريش، وشرورة».

التسجيل في برنامج وصول

ووفقا لصندوق هدف فأن خطوات التسجيل في برنامج وصول للمرأة العاملة تتمثل فيما يلي:

1-الدخول إلى بوابة وصول «اضغط هنا».

2-الضغط على زر (انضمي الآن)، وسيتم تحويل المسجلة إلى البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

3-إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى البوابة.

4-التقديم من خلال الضغط على برنامج «وصول» من قائمة «برامجنا».

5-في حال كانت المتقدمة غير مؤهلة للبرنامج ستظهر لها أسباب عدم الأهلية.

6-في حال كانت المتقدمة مؤهلة ستظهر لها صفحة تحديد موقعي المنزل والعمل على الخريطة ليتم مشاركتها مع مقدمي الخدمة.

7-تقوم المتقدمة بتحديد موقعي العمل والمنزل على الخريطة و الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على «التسجيل في البرنامج».

8-سيتم تفعيل وصول تلقائياً في تطبيق «أوبر و كريم» خلال 24 ساعة وستصل للمسجلة رسالة إرشادية على نفس بريدها الالكتروني ورقم جوالها المسجل في طاقات من غير الحاجة لإرسال رابط التفعيل.

وأكد صندوق هدف أنه يجب على المستفيدة أن تكون مسجلة في التأمينات ويجب الا يزيد مجموع اشتراكها عن ثلاث سنوات (36 شهراً) خلال الخمس سنوات الماضية.

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