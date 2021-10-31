إنارة مغلوث ثربان

أطلقت كهرباء القنفذة التيار الكهربائي لإنارة شارع قرية مغلوث بمركز أحد ثربان التابع لمحافظة المجاردة، وكانت بلدية المجاردة قد أنهت تركيب الأعمدة، ولكن تأخر إطلاق التيار الكهربائي.
وقد عبر عدد من الأهالي عن سعادتهم بإنارة الشارع، وذلك بعد طرح معاناتهم و تجاوب الجهات المعنية التي أسهمت في حل المشكلة وخدمة المواطنين.
وكانت جريدة «دوت الخليج» قد نشرت معاناة الأهالي الأسبوع المنصرم بعنوان «أعمدة بلا إنارة» منذ 3 أعوام في مغلوث ثربان.
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