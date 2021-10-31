شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم الأطفال من 5 - 11 عاما بلقاح كورونا قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ ”الخليج 365” عن قرب تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما في المملكة بلقاح «فايزر»، والذي ينتظر اعتماده من هيئة الدواء والغذاء السعودية ووضع الآلية والفئات المستهدفة من اللجان العلمية حسب الوضع الوبائي للمرض لهذه الفئة، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في اعتماد أي لقاح تتم وفق خطوات من لجان علمية متخصصة في اللقاحات والأوبئة والصحة العامة.

اعتماد طارئ

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية د. عبدالله عسيري، إن الاعتماد الطارئ للقاح «كوفيد 19» للأطفال من 5 إلى 11 سنة يعني أن متابعة الأطفال الذين حصلوا على جرعتين من هذا اللقاح لمدة شهرين لم ترصد أي مضاعفات شديدة أو غير متوقعة، وبالتالي فإن الفائدة المرجوة من تطعيم هذه الفئة حاليا تطغى على أي مخاطر محتملة.

نتائج إيجابية

وأشار طبيب زمالة الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض د. عليان آل عليان، إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أجازت استخدام لقاح فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بعد ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية، وأن الاعتماد الطارئ للقاح جاء بعد متابعة الأطفال الذين حصلوا على الجرعتين، مضيفا أنه من المحتمل أن تتم موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في القريب العاجل، وهذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الحكومة في التوسع في إعطاء اللقاح، بعد تطعيم 70 % من السكان البالغين في المملكة وكذلك الموافقة مؤخرا على إعطاء لقاح «فايزر» للفئة العمرية ما بين «12-18 سنة» بالتاريخ الميلادي.

تجارب سريريةوذكرت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات، أن إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، يعني أنه أثبت فاعليته ومأمونيته لهذه الفئة، وأنه تجاوز المرحلتين الأولى والثانية من المراحل السريرية، بعد أن أعطوا ثلث الجرعة الموصى بها للبالغين، وأعطيت الجرعتان بفاصل 3 أسابيع ولم يتم رصد أي أعراض جانبية غير الحرارة والألم الموضعي والتورم وآلام في المفاصل، وأضافت: نترقب موافقة هيئة الغذاء والدواء على إعطاء اللقاح لهذه الفئة في الأسبوعين القادمين بعد التأكد من سلامته، وسيكون له أثر إيجابي، لأن تلك الفئة تمثل جزءا كبيرا من المجتمع، وقد نحقق حصانة تصل إلى 90 ٪ ونضمن سلامة الطلاب، والأمان للأهالي، والكادر التعليمي كافة، وقد نسرع للخروج من الجائحة، مشيرة إلى إعطاء 3 بلايين جرعة في العالم، ولم يتم رصد أي عرض خطير أو أدى إلى وفيات، وأن تاريخ التطعيم بدأ منذ السبعينيات، وأن أول لقاح صنع لمنع الجدري البقري وقد أدى إلى زواله.

ثلث الجرعة

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على استخدام لقاح فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما، بعد أن أظهرت التجارب السريرية أن اللقاح يوفر أكثر من 90 ٪ حماية ضد الأعراض المرضية بين الأطفال، حتى بالحصول على ثلث الجرعة التي تعطى للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكبر.