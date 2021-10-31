مقتل 19 شخصا بغرق قارب جنوب هايتي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطان في هايتي اليوم السبت غرق 19 شخصا على الأقل، في حادث غرق قارب كان يقل ركابا.

وبحسب بيان لمكتب رئيس وزراء البلاد، أرييل هينري، فالمركب كان يقل ركابا بين بلدتي أنس أبيتر وماريغو جنوب هايتي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

© REUTERS / Philippine Coast Guard/National Task Force-West Philippine Sea

وقال هينري في البيان، إنه علم بحزن بمقتل 19 مواطنا جراء غرق قارب كان يبحر بين بلدتي أنس أبيتر وماريغو، معربا عن تعازييه لأسر الضحايا.

وبحسب وسائل إعلام محلية تمكن عدد من السكان المحليين إنقاذ عدة أشخاص كانوا على متن القارب، وقالت السلطات الهايتية إن بين القتلى مراهقان.

وتحدث عدد من شهود العيان بأن القارب كان مثقلا بكميات كبيرة من الشحنات بما في ذلك أكياس الإسمنت بالإضافة إلى الأشخاص الذي كانوا عليه.

وبحسب صحيفة “لونوفيليست” المحلية فإن القارب الذي كان متوجها من بلدة أنسي آ بيتر على الحدود مع جمهورية الدومينيكان إلى بلدية ماريجوت لنقل الأسمنت والمواد الغذائية والوقود بالإضافة إلى عدد من الركاب، لافته إلى أنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 30 راكبا.

ولم تصدر أية معلومات حول سبب الحادث حتى الآن.