محمد بن مسعود - الدمام - انتقد اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم وسط نادي النصر قرار تغييره من قبل مدرب الفريق بيدرو ايمانويل بصورة غير مباشرة .
وقال اللاعب في تصريحات للناقل الرسمي أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء( 1/1) إنه كان جاهز تماماً لاستكمال المباراة وإنه لا يعاني من أي مشاكل بدنية أو لياقية.
وقال اللاعب إن المحترف الأجنبي دائماً يحصل على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي الذي يتم تبديله في الغالب.النصر
“عبدالفتاح عسيري” منتقداً قرار تغييره: دائماً اللاعب الأجنبي يحصل على الفرصة أكثر
محمد السيّد الخليج 365 2021-10-30
انتقد اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم وسط نادي النصر قرار تغييره من قبل مدرب الفريق بيدرو ايمانويل بصورة غير مباشرة .
وقال اللاعب في تصريحات للناقل الرسمي أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء( 1/1) إنه كان جاهز تماماً لاستكمال المباراة وإنه لا يعاني من أي مشاكل بدنية أو لياقية.
وقال اللاعب إن المحترف الأجنبي دائماً يحصل على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي الذي يتم تبديله في الغالب.
30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443
11:16 PM
انتقد اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم وسط نادي النصر قرار تغييره من قبل مدرب الفريق بيدرو ايمانويل بصورة غير مباشرة .
وقال اللاعب في تصريحات للناقل الرسمي أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء( 1/1) إنه كان جاهز تماماً لاستكمال المباراة وإنه لا يعاني من أي مشاكل بدنية أو لياقية.
وقال اللاعب إن المحترف الأجنبي دائماً يحصل على الفرصة أكثر من اللاعب المحلي الذي يتم تبديله في الغالب.
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