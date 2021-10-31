طاقم تحكيم بحريني لمباراة العراق وسوريا

محمد بن مسعود - الدمام - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مهمة إدارة مباراة منتخبي العراق وسوريا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى طاقم تحكيمي دولي بحريني مكوّن من حكم الساحة الدولي المونديالي نواف شكرالله، والحكمين المساعدين الدوليين محمد جعفر وعبدالله صالح.

وسيدير طاقمنا الدولي المباراة المقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر المقبل في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى، وإلى جانبه الحكم الرابع الكويتي أحمد العلي، بينما الأسترالي روبرت إيفانز حكمًا للفيديو والعماني أحمد الكاف حكمًا مساعدًا للفيديو، وسيكون الياباني تورو مقيمًا للحكام.

ويعد الحكم الدولي نواف شكرالله من خيرة الحكام الآسيويين، وهو موجود ضمن قائمة النخبة الآسيوية للعام الحالي (2021)، وسبق له المشاركة في إدارة مباريات بكأسي عالم على التوالي في (2014) و(2018)، كما أن المساعدين محمد جعفر وعبدالله صالح موجودان في قائمة النخبة الآسيوية للحكام المساعدين للعام الحالي، وسبق أن شاركا في بطولات مختلفة. وتعكس التكليفات الدولية الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الصافرة البحرينية من خلال مشاركتهم في العديد من المباريات على جميع المستويات.