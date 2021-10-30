شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتوج بالمراتب الخمس الأولى في مسابقة «النحالين العرب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت المملكة العربية السعودية بالمراتب الخمس الأولى من أصل ست مراتب في المسابقة التي نظمها الاتحاد العربي للنحالين العرب على هامش اجتماعه الثالث عشر الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة التونسية.

فقد فاز النحال عبدالله القرني بالكأس الذهبية في مسابقة العسل السائل، فيما حصل النحال فالح الشهراني بالكأس الفضية في هذه المسابقة.

وفي مسابقة العسل المتبلور فاز النحال فايز القثــامي بالكأس الذهبية، وفاز النحال أحمد القثــامي بالمرتبة الثانية فيما آلت الكاس البرونزية للنحال السعودي وديع اليامي.

كما حصلت المملكة على أربعة دروع تكريمية للمشاركين من المحاضرين السعوديين في المؤتمر.

وكان النحالون السعوديون قد قدموا خلال أيام المؤتمر محاضرات عرضوا خلالها تجاربهم وآخر ما توصلت إليه البحوث العلمية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.