شكرا لقرائتكم خبر «العشرين» برئاسة إيطاليا تطلق منصة للمياه أنشأتها المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت جهود المملكة خلال رئاسة إيطاليا لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) لعام 2021، بإطلاق «منصة مجموعة العشرين للمياه» التي أنشأتها المملكة وتتولى استضافتها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس الأولى.

وجاء إطلاق المنصة خلال اللقاء الثاني لحوار المياه الذي استضافته إيطاليا (عن بعد).

وخلال رئاسة المملكة للقمة في 2020 عقد العديد من الاجتماعات بين المسؤولين في دول المجموعة بهدف رفع الجهود المشتركة ودفع السياسات والقرارات التي تسهم في حل أكثر التحديات صعوبة بين الدول الأعضاء في مجموعة (G20) ومنها مجال المياه، إذ تم التركيز على إقامة أول اجتماع لوزراء المياه في المجموعة، وسبقته جهود حثيثة من قبل فريق المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث شكلت مجموعة التواصل لوكلاء المياه لأول مرة في تاريخ المجموعة، كما تم التركيز على تبادل الخبرات في أفضل ممارسات الإدارة المستدامة للمياه لتحقيق المستهدف «السادس» من مستهدفات التنمية المستدامة، وأعطيت أولوية خاصة لمكافحة الأوبئة مثل فيروس كورونا المستجد، الذي يعد اختبارا حقيقيا لمنظومة إيصال المياه في جميع الدول، وعاملا مهما في مكافحة الجائحة، كما عقد أول حوار حول موضوعات المياه، الذي ركز على دور المياه والصرف الصحي في مكافحة الأوبئة، ونتج عن هذا الحوار وثيقتان مهمتان، إحداهما تخص أفضل الممارسات في مكافحة الجائحة في دول المجموعة، والأخرى وثيقة تنسيقية توثق كل ما يتصل بموضوع المياه في مسارات مجموعة العشرين منذ تأسيسها.

وتحرص المملكة على مواجهة تحديات المياه عالميا بما يضمن استدامتها، ويظهر ذلك جليا من خلال جهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه على الصعيد العالمي، وعقد حوار سنوي مستقل للمجموعة حول المياه، ومبادرتها بإنشاء منصة مجموعة العشرين الالكترونية.

وخلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي (2020)، أعد فريق المياه بالمملكة ورقة سياسات المياه بعنوان «تعزيز الإدارة المستدامة والمرنة للمياه على الصعيد العالمي»، وعقد اللقاء الأول لحوار المياه، عرضت فيه أفضل الممارسات لدول مجموعة العشرين في هذا المجال، ثم نشر عبر منصة المياه لمجموعة العشرين، واتفقت دول المجموعة على عقد «حوار المياه» بشكل سنوي وإنشاء منصة الكترونية لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في الإدارة المستدامة والمرنة للمياه بين دول مجموعة العشرين والعالم.

وتضمن البيان الختامي للقادة «قمة الرياض لمجموعة العشرين» للمرة الأولى، فقرة كاملة حول المياه كان نصها «نقر بأن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ميسورة التكلفة والموثوقة والآمنة ضرورية لحياة الإنسان، وأن الحصول على المياه النظيفة أمر مهم لتجاوز الجائحة، ونرحب بحوار مجموعة العشرين حول المياه كمنبر لمشاركة أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة طوعية، التي من شأنها أن تدعم استدامة إدارة المياه ومرونتها وتكاملها».

وكان للمملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين دور كبير ومهم ، في طرح وجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن وجهات نظر الدول النامية، كونها تؤمن بأهمية التعاون العالمي في صياغة حلول مفيدة لجميع شعوب دول مجموعة العشرين لمواجهة التحديات، وإيجاد الفرص للبشرية، في جميع المجالات التعليمية والصحية التكنولوجية والاقتصادية والبيئية، والتفكير في التحديات التي تواجه العالم كجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» المستجد.

جهود المملكة في مجال المياه خلال رئاسة المملكة للقمة 2020:

