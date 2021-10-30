جمع 650 مليار دولار لدعم جهود اللقاحات وتوزيعها للدول الأكثر حاجة

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وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال قمة قادة مجموعة العشرين «سنكون قادرين على بناء نموذج اقتصادي جديد والعالم سيكون أفضل، وعلينا إدراك التحديات التي نواجهها سويا، وهناك دول ما زالت لم تتلق كفايتها من جرعات كورونا، ولم نصل حتى الآن إلا لـ30% في توزيع اللقاحات، ويجب الوصول لنسبة 70 % نصف 2022».
وكانت قمة مجموعة العشرين افتتحت في روما أمس السبت بالتقاط صورة لرؤساء الدول والحكومات مع العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء فيروس كورونا.
وعادة ما يلتقط قادة مجموعة العشرين «صورة عائلية» في بداية قمتهم السنوية. لكن هذا العام انضم إليهم أطباء وممرضات ومسعفون على المنصة، حيث قام السياسيون بالتصفيق لهم . ووقف العاملون، الذين يرتدي البعض منهم معاطف المختبرات البيضاء، فيما يرتدي آخرون الزي العاكس للمسعفين، جنبا إلى جنب مع القادة.
وتحدثت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل مع الطبيبين اللذين وقفت بينهما. كانت إيطاليا، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء في أوروبا العام الماضي.
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