شكرا لقرائتكم خبر جمع 650 مليار دولار لدعم جهود اللقاحات وتوزيعها للدول الأكثر حاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما نوه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالخطط والإجراءات التي اتخذتها دول مجموعة العشرين (G20) للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا وتحسين مستوى الاستدامة، أكد أهمية القيام بالمزيد من الأبحاث العلمية وزيادة قدرة تصنيع اللقاحات، مشيرا إلى جمع 650 مليار دولار لمساعدة جهود اللقاحات وتوزيعها للدول الأكثر حاجة لها.

وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال قمة قادة مجموعة العشرين «سنكون قادرين على بناء نموذج اقتصادي جديد والعالم سيكون أفضل، وعلينا إدراك التحديات التي نواجهها سويا، وهناك دول ما زالت لم تتلق كفايتها من جرعات كورونا، ولم نصل حتى الآن إلا لـ30% في توزيع اللقاحات، ويجب الوصول لنسبة 70 % نصف 2022».

وكانت قمة مجموعة العشرين افتتحت في روما أمس السبت بالتقاط صورة لرؤساء الدول والحكومات مع العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وعادة ما يلتقط قادة مجموعة العشرين «صورة عائلية» في بداية قمتهم السنوية. لكن هذا العام انضم إليهم أطباء وممرضات ومسعفون على المنصة، حيث قام السياسيون بالتصفيق لهم . ووقف العاملون، الذين يرتدي البعض منهم معاطف المختبرات البيضاء، فيما يرتدي آخرون الزي العاكس للمسعفين، جنبا إلى جنب مع القادة.

وتحدثت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل مع الطبيبين اللذين وقفت بينهما. كانت إيطاليا، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، واحدة من أكثر الدول تضررا من الوباء في أوروبا العام الماضي.