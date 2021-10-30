مجموعة عمل التنمية تركز على آليات التمويل المختلط والسندات الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن المملكة تعد أحد أهم القوى الاقتصادية في العالم، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية الاقتصاد العالمي لمواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان من أجل تشكيل آفاق مستقبلية واعدة.

وتناول الإبراهيم دور الوزارة في أعمال مجموعة عمل التنمية تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، مبينا أن الوزارة شاركت في المفاوضات وإدارة جلسات الحوار بصفة عضو في الترويكا، وقامت باستكمال العمل على التوصيات والمبادرات المنبثقة من رئاسة المملكة في عام 2020، حيث تركزت مخرجات مجموعة عمل التنمية على إمكانات أدوات التمويل المبتكرة مثل آليات التمويل المختلط، وضمانات الاستثمار، وأهداف التنمية المستدامة والسندات الخضراء، ودعم تنفيذ أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs).

وأفاد أن أعمال المجموعة سلطت الضوء على أهمية التعاون بين مجموعة عمل التنمية والمسار المالي لدفع تمويل التنمية المستدامة، وبناء على ما تم تقديمه من أعمال تحت رئاسة المملكة والرئاسات السابقة، مشيرا إلى أن مجموعة عمل التنمية ناقشت هذا العام الاتصال بين المناطق الحضرية والريفية ودور المدن الوسيطة كجهات فاعلة رئيسة للتنمية المستدامة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وعملت مجموعة عمل التنمية على تقييم أدوار هذه الجهات الفاعلة في الاستجابة للوباء ومعالجة نقاط الضعف لضمان تعافي أكثر استدامة وشمولية، كما أولت المجموعة الاهتمام بدور المدن الوسيطة الرئيس في التخفيف من حدة الفقر.

وشارك وزير الاقتصاد والتخطيط في اجتماع وزاري مشترك لوزراء الخارجية والتنمية ضمن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، وتمحور الاجتماع حول أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.