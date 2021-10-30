إسهامات السعودية تتشارك مع محاور رئاسة إيطاليا للعشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت السعودية الكثير من الإسهامات على الصعيد الدولي والمحلي خلال رئاستها مجموعة العشرين 2020، والتي تتشارك مع المحاور الثلاثة للرئاسة الإيطالية للمجموعة للعام الحالي 2021، وهي: الإنسان والكوكب والازدهار.

وفيما يلي أبرز ما قدمته المملكة في كل محور منها:

الإنسان

أزمة كورونا والتعافي الاقتصادي

• للمملكة دور رائد في في تسارع التعافي الاقتصادي والصحي العالمي من آثار الجائحة، كما قدمت 500 مليون دولار للمنظمات الدولية للمساهمة في التصدي لجائحة كوفيد 19.

• تعاملت وزارة الصحة في المملكة باحترافية وأداء متميز مع الجائحة، حيث استطاعت السيطرة على أعداد الإصابات، وتوفير اللقاحات والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين.

• عضوية المملكة في مبادرتي (ACT_Accelerator) و(COVAX) للمساهمة في ضمان التوزيع العادل لأدوات التشخيص واللقاحات وتوفير العلاج للجميع.

• خصصت المملكة 150 مليون دولار لدعم تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، و200 مليون دولار للمنظمات الصحية الأخرى.

• أسهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في سرعة استجابة الاقتصاد المحلي لتحدي الجائحة.

• حثت الرئاسة الإيطالية الدول على الانضمام إلى مبادرة «ما بعد كوفيد-19.. التجارة والصحة» في منظمة التجارة العالمية، والتي تأتي امتدادا لمخرجات رئاسة المملكة للعشرين.

• إطلاق مجموعة من الخدمات والتطبيقات، من أبرزها: «توكلنا» و«صحة» و«موعد» و«وصفتي» و«رصد»، ومركز الاتصالات (937).

تمكين المرأة

• حققت المرأة السعودية تقدما للعام الثاني على التوالي في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي.

• ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33.2% في 2020، بعد أن كانت 19.4% في 2017، وتجاوزت النسبة المستهدفة في 2030 البالغة 30%.

• حصلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على جائزة (متساوون) الصادرة من (الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وهيئة الأمم المتحدة)، لجهودها في تمكين المرأة.

• المساواة بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل والأجور والوظائف وساعات العمل، كنماذج لما نفذ خلال السنوات الأخيرة من الأنظمة والإصلاحات.

• إطلاق مبادرة التدريب والتوجيه القيادي، لرفع نسبة مشاركة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا.

سوق العمل للشباب والمقيمين

• شددت المملكة خلال رئاستها للمجموعة على ضرورة التصنيف الصحيح للعمال لضمان حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالأجور والصحة والسلامة المهنية وأوقات العمل والحماية الاجتماعية.

• تعد مبادرة تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، من أهم مخرجات رئاسة المملكة للمجموعة، حيث تهدف إلى تقليل الشباب المعرضين للإقصاء من سوق العمل بنسبة 15% بحلول 2025.

• إطلاق تطبيق «وصال» لدعم المتعففين، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، لتمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز الإنتاجية والمشاركة الاقتصادية.

• حصلت المملكة على مقعد عضو أصيل في منظمة العمل الدولية لمدة 3 سنوات، ويعكس هذا الانتخاب المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة إقليميا ودوليا.

ضمان الحصول على التعليم

• وضعت وزارة التعليم 34 منهجا جديدا لسلاسل عالمية، وطورت 89 منهجا دراسيا، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم.

• دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قطاع التعليم في الدول النامية بـ200 مليون ريال منذ إنشائه حتى 2021، كما تقدم المملكة 27 ألف منحة تعليمية للطلاب.

• استمرار العملية التعليمية في المملكة خلال الجائحة وتوفير الوصول العادل للتعليم من خلال المنصات الرقمية، مثل منصة «مدرستي» و»روضتي» وقناة «عين».

• أبقت إيطاليا ملف التعليم على الأجندة الرئيسة لسنة رئاستها للمجموعة لعام 2021، بعد أن أعادته المملكة كملف رئيس على أجندة سنة رئاستها للمجموعة لعام 2020.

• دخلت 3 جامعات سعودية ضمن الخمسين جامعة الأولى عالميا في تسجيل براءات الاختراع للعام 2021، كما تعد المملكة الأولى عربيا والـ14 عالميا في النشر العلمي لموضوعات كورونا.

دعم الدول الأكثر ضعفا

• أطلقت «العشرين» برئاسة المملكة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عن الدول الأشد فقرا، للمساهمة في منح 73 دولة فقيرة حيزا ماليا للإنفاق على الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

• تتصدر السعودية الدول العربية وتشغل المرتبة الثالثة عالميا، في مجال تقديم المساعدة الإنسانية فضلا عن دور مركز الملك سلمان للإغاثة، وفقا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة FTS.

• بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعد المملكة من أكثر الدول استقبالا للزائرين القادمين من بلدان تعاني من أزمات وصراعات كبرى، وتتيح لهم فرصة العلاج والتعليم مجانا.

• استفادت 47 دولة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في تمديدها الأول حتى منتصف 2021، وبمبالغ معلقة تبلغ 10.3 مليارات دولار.

• أسهمت المملكة في تعليق خدمة ديون 27 دولة من الدول المؤهلة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون.

2 الكوكب

تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي

• حصلت مبادرتا ولي العهد «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» على تأييد عالمي من عدد من الدول والمنظمات الدولية.

• تدعم مبادرة «السعودية الخضراء» استعادة مساحة 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، تعادل 5% من الهدف العالمي لزراعة 1 تريليون شجرة.

• زادت نسبة الغطاء النباتي في المملكة 40%، خلال السنوات الأربع الماضية، وارتفعت نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة أراضي المملكة.

• الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، وزيادة إنتاج مياه الشرب من السدود بنسبة 51%.

• أطلقت المملكة خلال رئاستها للمجموعة «اللقاء الأول لحوار المياه»، وأقر اللقاء اتفاقا على عقد «حوار المياه» سنويا.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

• تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 1.5 تريليون ريال في 2020، بعد أن كانت 570 مليارا في 2015، ويطمح لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات بنهاية 2025.

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1.8% في الربع الثاني 2021، مقارنة بالربع نفسه 2020، نتيجة نمو القطاع غير النفطي 8.4%، إذ بلغ الارتفاع في القطاع الخاص 11.1%.

• أطلق صندوق الاستثمارات في السنوات الأخيرة مشروعات مليارية تسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات، من أهمها: نيوم والقدّية ومشاريع البحر الأحمر.

• أدرجت الأدوات المبتكرة للتمويل الفعال للتنمية المستدامة ضمن أولوليات عمل التنمية تحت الرئاسة الإيطالية، علما أنه تم تقديم هذه الأولوية للمرة الأولى تحت رئاسة المملكة.

• أطلقت وزارة الاستثمار في المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار،

تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي.

التحول نحو الطاقة المتجددة

• إطلاق البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وتدشين أضخم منشأة عالميا لتقنية التقاط وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد خام، وإطلاق خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط.

• تستهدف مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة بنهاية 2023 تخفيف الانبعاثات الكربونية بمقدار 6,5 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.

• دعت المملكة إلى الاستفادة من التقنيات الجديدة في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، ضمن الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعد من أبرز مبادرات رئاسة المملكة للمجموعة.

• افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أول مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وسيسهم في خفض 500 ألف طن من الانبعاثات.

• أنشأت شركة (سابك) أكبر مصنع في العالم لتنقية غاز ثاني أكسيد الكربون، يستفاد منه في صناعات عدة، منها صناعة المغذيات الزراعية والاحتياجات الطبية.

المدن الحديثة والذكية

• مشروع مدينة «نيوم»، أحد المشروعات الضخمة لرؤية 2030، والذي يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وستكون نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (صفر).

• مشروع «ذا لاين»، أحد مشاريع المدن الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، بطول 170 كلم، ويعتمد على الطاقة النظيفة 100%، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث.

• «ذا لاين» تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي، مما يعزز جودة الحياة.

• افتتحت منظمة السياحة العالمية أول مقر إقليمي لها في الرياض، ويعكس ذلك دور المملكة الفعال في قطاع السياحة.

• أعلنت المملكة تخصيص 100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة، وهو أول صندوق لدعم النمو السياحي عالميا، بالتعاون مع البنك الدولي.

3 الازدهار

تطوير البنية التحتية وتقليص الفجوة الرقمية

• حققت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المركز الثاني بين دول العشرين، في التنافسية الرقمية 2021 في تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

• واصلت الرئاسة الإيطالية للمجموعة تبني مبادرة المملكة في ابتكار هاكاثون التسارع التقني، بالشراكة مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية (BIS).

• طور البنك المركزي السعودي البنية التحتية للمدفوعات لتوفير خيارات دفع آمنة ومتطورة تعمل بكفاءة عالية، إضافة إلى تخفيض تكلفتها على المستهلك.

• إطلاق خطة الخصخصة التي أعلن عنها أخيرا، والتي تتضمن 160 مشروعا عبر 16 قطاعا، بما في ذلك مبيعات الأصول.

• اقترحت المملكة خلال رئاستها للمجموعة ترقية فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي، وطورت الرئاسة الإيطالية المقترح ووافقت عليه الدول كافة.

• أطلق ولي العهد في المنتدى الدولي للأمن السيبراني مبادرة «تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني»، وتهدف إلى معالجة التحديات المتمثلة في انخفاض مشاركة المرأة.

• أعلن ولي العهد في المنتدى الدولي للأمن السيبراني عن إطلاق مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني»، من خلال شراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

• حققت هيئة الأمن السيبراني المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول عربيا وشرق أوسطيا وآسيويا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الصادر من «الاتحاد الدولي للاتصالات».

• «مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية»، التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها للمجموعة لتوفير الدعم للمنظمة على مدى 25 عاما المقبلة.

• إنشاء المركز السعودي للأعمال، الذي أسهم بتقليل المدة اللازمة لإنهاء إجراءات بدء العمل التجاري من 15 يوما إلى 30 دقيقة فقط، إضافة إلى عمله كمركز خدمة موحد.

• تبني مفهوم «الحكومة الرقمية الذكية»، بهدف رفع الكفاءة وضمان سهولة الوصول للجميع، وصولا إلى أن تكون المملكة في مقدمة الدول الرائدة عالميا في مجال الحكومة الرقمية.

• حصلت المملكة على المركز 52 من أصل 180 دولة، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020، وبدرجة شفافية 53 من أصل 100 درجة.

• اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها المخصصة لمكافحة الفساد التي انعقدت يونيو 2021، مبادرة الرياض (Globe) لمكافحة الفساد دوليا.