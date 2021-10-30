فلسطيني مقيد اليدين يهرب بأعجوبة من جندي إسرائيلي… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن شاب فلسطيني مقيد اليدين من الفرار من جندي إسرائيلي، اليوم السبت، بعد اعتقاله في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن الحادث جاء خلال “أعمال شغب” قام بها شبان فلسطينيون خلال احتفال آلاف اليهود بعيد “سبت سارة” في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وأضافت أن شابا تمكن من الفرار خلال اعتقاله وفلسطيني آخر، وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الحادث.

وأظهر مقطع بثته القناة جندي إسرائيل خلال اعتداءه بما في ذلك بالضرب على شابين فلسطينيين، خلال اعتقالهما قبل أن يدفعه أحدهما بيده ويطلق العنان لساقيه.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أغلقت في وقت سابق السبت، الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين والزائرين، وأتاحت الدخول فقط للمستوطنين القادمين من مختلف المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

من جانبها، قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، إن عشرات الآلاف من اليهود تجمعوا في محيط الحرم الإبراهيمي للاحتفال بالمناسبة الدينية، التي يتم خلالها شرح كيف تم دفن السيدة سارة زوجة النبي إبراهيم في الحرم الإبراهيمي، بحسب الصحيفة.

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