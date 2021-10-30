اتحاد السيارات ينظم جولة تعريفية لمتسابقي الكارتنغ

محمد بن مسعود - الدمام - نظم الاتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون مع حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط صباح أمس وأثناء استضافة الحلبة الدولية لسباق بابكو للتحمل 6 ساعات زيارة لمتسابقي الكارتنغ المسجلين رسميا لدى اتحاد السيارات لبطولة بابكو للتحمل 6 ساعات العالمية.

حيث يحرص اتحاد السيارات بالعمل دائما على تطوير رياضة السيارات من جميع جوانبها وتقديم برامج مختلفة منها تعريف المتسابقين الأبطال الصغار على أنواع سباقات السيارات وفئاتها وبطولاتها ومنافساتها وكيف تدار مثل هذه السباقات وكيف تنظم، حيث تم اطلاعهم على مرافق الحلبة المختلفة، وزاروا غرفة التحكم في السباق، والمركز الطبي والمركز الاعلامي ومواقع نقاط المارشالز وتعرفوا على أدوارهم والمهام التي يقومون بها، ونظمت لهم جولة على مضمار السباق، كما زاروا الفرق المشاركة والتقوا بعدد من المتسابقين المشاركين بالبطولة التحملية والتقطوا الصور التذكارية مع السيارات المشاركة بسباق التحمل، وقد أعرب المتسابقين الذين تبلغ أعمارهم من 15 سنة وأقل عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة التي نظمها اتحاد السيارات والتي تأتي ضمن سياسات ومنهجيات الاتحاد، حيث كانت جولة تعريفية بالنسبة لهم تعرفوا فيها على احدى أكبر بطولات العالم في رياضة السيارات، كما تعرفوا على كل الجهود المبذولة في التنظيم والادارة، وكانوا قريبين من كل المواقع المختلفة بالمضمار.

وأكد اتحاد السيارات أن هؤلاء الأبطال الصغار متسابقي الكارتنغ الذين ينظر إليهم أبطال المستقبل منهم من سينضم للطاقم التحكيمي أو الاداري، ومنهم من سينضم إلى فرق التنظيم التابعة للاتحاد البحريني للسيارات ومنهم من سيواصل مشواره في بطولات رياضة السيارات المختلفة وإلى مستويات خارجية أعلى فقد كانت هذه الزيارة فرصة ليتعرفوا على كل ذلك خلال احتضان الحلبة الدولية للبطولة العالمية للتحمل 6 ساعات.