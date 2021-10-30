قصة نجاح ملهمة.. المبتعث «القاضي» يبدع ويتفوّق في علوم الفيزياء النووية

الرياض - محمد عبدالله - تتوالى قصص النجاح والتميز للمبتعثين السعوديين في مختلف مجالات تخصصاتهم التي تسعى إلى مواكبة النهضة الطموحة التي تشهدها المملكة.

الباحث الدكتور معاذ بن عبدالله القاضي مبتعث سعودي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية يجسد قصة نجاح ملهمة برزت في علوم الفيزياء النووية.

وتحصل معاذ القاضي على شهادة الماجستير في الفيزياء الطبية والإشعاعية من جامعة برمنجهام البريطانية.

ثم التحق القاضي بجامعة باريس ساكلي التي تعد من أفضل الجامعات في مجال الفيزياء النووية في العالم.

وقال القاضي لـ"الإخبارية"، إن هذا التخصص يكاد يكون نادر في المملكة والمتخصصين في هذا المجال ليسوا بالعدد الكبير وإن شاء الله نكون والزملاء المبتعثين في هذا المجال فريق عمل كامل متكامل لقيادة عجلة التنمية في هذا المجال ونكون من المؤسسين لهذه التقنية.

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