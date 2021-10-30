مجلس التعاون يدين تفجير عدن: نقف مع اليمن وندعو لتوحيد الصف

الرياض - محمد عبدالله - دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، انفجار سيارة مفخخة بمدخل مطار عدن الدولي، والذي تسبب في سقوط ضحايا.

ودعا الحجرف الأطراف جميع لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، وتغليب مصلحة اليمن وشعبها الشقيق لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التفجير بالعمل الإرهابي الجبان، مؤكدًا رفض دول المجلس الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، ومجددًا التأكيد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب اليمن الشقيق، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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