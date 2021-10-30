هل يجب أخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟.. باهبري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض المعدية، أهمية التطعيم (بلقاح كورونا) الذي أثبت فاعليته بالدول كافة وكان سببًا رئيسيًا في العودة للحياة الطبيعية، منوهًا بأن الجرعة الثالثة المنشطة ليست بالأمر الغريب.

وأضاف باهبري بمداخلة لـ «إم بي سي»، إذا كانت بعض الفيروسات تتكاثر في الشتاء (مثل الانفلونزا) فإن فيروس كورونا يتكاثر في جميع أوقات السنة؛ لذلك في حالة قلة المناعة ووجود خطورة على المجتمع يتم إعطاء الجرعة التنشيطية لجميع فئات المجتمع.

وبشأن احتمال ظهور موجات جديدة لكورونا قال: لم نتجاوز الخطر بشكل نهائي بل نعتمد على وعي المجتمع ولدينا علماء متخصصون في اللجنة المعنية بإدارة تلك الأزمة.

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