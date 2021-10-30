منصة قوى تحدد آلية نقل خدمات موظف من صاحب عمل إلى آخر

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألية وتفاصيل نقل خدمات موظف من صاحب عمل إلى آخر.

وأوضحت منصة قوى عبر موقعها الإلكتروني أن خدمة نقل خدمات موظف من صاحب عمل إلى آخر هي خدمة إلكترونية وتتطلب موافقة الفرد على الطلب في قوى أفراد.

نقل الموظف من صاحب عمل لآخر

وأكدت منصة قوى أن خطوات نقل خدمة موظف من صاحب عمل آخر تتمثل فيما يلي:

1- تسجيل الدخول لحساب المنشأة.

2- اختر خدمة نقل خدمات موظف من الخدمات الإلكترونية.

3-اختر خدمة نقل موظف من صاحب عمل آخر.

4-اختر المنشأة المراد نقل العامل إليها.

5- إضافة بيانات العمالة المراد نقل خدمتهم إلى منشأتك.

6-إضافة عقد عمل لكل عامل.

7-تقديم الطلب.

وسيتم إرسال الطلب إلى الموظف - قوى أفراد، ويجب على صاحب العمل الجديد تذكير الموظف بالدخول إلى بوابة قوى أفراد لاتخاذ اجراء القبول او الرفض خلال 10 أيام من تاريخ الطلب، وفقا لمنصة قوى.

نقل الموظف بين منشآت الرقم الموحد

فيما أوضحت منصة قوى أن خطوات نقل خدمة موظف بين منشآت الرقم الموحد تتمثل فيما يلي:

١. تسجيل الدخول لحساب المنشأة

٢. اختر خدمة نقل خدمات موظف من الخدمات الإلكترونية

٣. اختر خدمة نقل موظف بين منشآت الرقم الموحد

٤. اختر المنشأة المراد نقل العامل إليها

٥. اختيار العامل المراد نقله

٦. إضافة عقد عمل لكل عامل

٧. تقديم الطلب

كما أكدت منصة قوى شروط أهلية منشآت التأسيس لتقديم طلب نقل الخدمات كالآتي:

1- سريان السجل التجاري

2- أن تكون حالة المنشأة قائمة

3- سريان رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد

4-الالتزام بحماية الأجور

5- جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل أو الأخضر صغير جدا للمنشآت الصغيرة فئة أ، باستثناء الكيان الحالي

6- توفر رصيد تأسيس كافٍ للنقل.

وكذلك يمكن نقل خدمات الموظف مباشرة عند تحقق أحد الشروط التالية:

١. إذا كانت رخصة العمل للموظف غير سارية

٢. إذا كانت إقامة الموظف غير سارية

وذلك بشرط أن يكون صاحب العمل الجديد قدم الطلب للموظف بعد انتهاء الإقامة أو رخصة العمل، وفي حال قدم الطلب قبل ذلك فسيدخل الموظف في فترة الإشعار، وفقا لمنصة قوى.

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