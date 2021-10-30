الموارد البشرية توضح شروط إلغاء التأشيرات واسترداد الرسوم

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط إلغاء التأشيرة واسترداد الرسوم، مشيرة إلى صلاحية التأشيرة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن لمن صدر له تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها واسترداد ما دفعه من رسوم مقابلها، ويشترط أن تكون التأشيرة غير مستخدمة وسارية الصلاحية.

صلاحية التأشيرة

وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه في حال انتهاء التأشيرة لا يمكن تجديدها أو تمديدها، مشيرة إلى أن مدة صلاحية التأشيرة بعد الإصدار سنة و صلاحية الرصيد تختلف من عميل لآخر لابد من الإستعلام عنها عن طريق الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

وفي نفس السياق، أضافت وزارة الموارد البشرية لايمكن للمكتب إلغاء التأشيرات بعد صدورها إلا بناءاً على طلب صاحب المنشأة وفي حال عدم وجود مقر للمنشأة أو إفادة من أمانة المنطقة توضح أن المذكور قام بإخلاء المحل فالواجب استدعاء صاحب الطلب وإفادته بذلك ليتم تصحيح وضعه أولاً.

وإذا لم يتجاوب مع المكتب فيلزم الرفع لمقام الوزارة للتوجيه بما يلزم لأن الالغاء يترتب عليه تسديد رسوم جديدة، وفقا لوزارة الموارد البشرية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن العميل يستطيع دفع رسوم التأشيرة قبل أو بعد تقديم طلب الاستقدام و الانسب تسديد رسوم التاشيرات بعد الموافقة على العدد.

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