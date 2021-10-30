ولي العهد يؤكد للشيخ محمد بن راشد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين

الرياض - محمد عبدالله - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد على دعم الإمارات لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، وما أبداه نائب رئيس دولة الإمارات في هذا الشأن مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين.

وقدم ولي العهد التهنئة لنائب رئيس دولة الإمارات على ما يشهده إكسبو2020 من نجاح يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار.

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