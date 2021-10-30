بالتعاون مع السعودية.. البحرين تحبط واقعتي تهريب 39.070 حبة كبتاجون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مملكة البحرين، إحباط واقعتي تهريب 39.070 حبة كبتاجون بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

ووفق وكالة أنباء البحرين، فإنه في إطار دعم التعاون الأمني الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات ، فقد تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالتعاون والتنسيق مع شئون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من ضبط تهريب طردين يحتويان على 39,070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة .

وأوضحت الإدارة أنه إثر تلقي معلومات بهذا الشأن وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، فقد تم ضبط الطردين الواردين بمطار البحرين الدولي وتم السماح لإرسالهما إلى المملكة العربية السعودية في إطار عملية التسليم المراقب، حيث تم القبض على الشخصين المعنيين باستلام الطردين في الرياض.

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