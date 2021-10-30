الأمير محمد بن سلمان يُهنئ ولي عهد أبوظبي بنجاح إكسبو 2020

الرياض - محمد عبدالله - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن زايد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، مقدماً التهنئة لسمو ولي عهد أبوظبي على ما يشهده إكسبو2020 دبي من نجاح، متمنياً لدولة وشعب الإمارات المزيد من التقدم والنماء.

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