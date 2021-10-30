وزير الخارجية: الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة حزب الله

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن الأزمة مع لبنان تعود أصولها إلى هيمنة حزب الله.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، ليس للمملكة رأي فيما إذا كانت الحكومة اللبنانية يجب أن تبقى أو ترحل.

إلى ذلك أجمعت ثلاثة أحزاب كبرى في لبنان على استنكار تصريحات جورج قرداحي، وأنها لا تمثل موقف الشارع اللبناني.

كانت حكومة المملكة أكدت أنها تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.

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