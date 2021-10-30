ارتفاع صادرات مصر إلى مجموعة دول العشرين بأكثر من 39% في 2021

ارتفعت صادرات مصر إلى مجموعة دول العشرين بنسبة 39.2 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، لتسجل 9 مليارات دولار، مقابل 6.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي 2020.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم السبت، فقد سجل التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2021.

وأظهرت البيانات أنه مع ارتفاع الصادرات بنسبة 39.2 بالمئة، سجلت الواردات المصرية بدورها ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة، لتبلغ 27 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2020.

وبذلك ارتفع التبادل التجاري بين مصر ودول العشرين إجمالا من 30.2 مليار دولار في النصف الأول من 2020 إلى 36 مليار دولار في النصف الأول من 2021، بنسبة 19.4 بالمئة.

واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى في الاستيراد من مصر خلال النصف الأول من 2021 بقيمة 1.1 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بنفس القيمة تقريبا ثم السعودية بنفس القيمة تقريبا، وتجيء بعدهم الهند بقيمة مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 997.8 مليون دولار ثم فرنسا، وأخيرا روسيا بقيمة 341.3 مليون دولار.

واحتلت الصين المرتبة الأولى في الدول المصدرة لمصر بقيمة 6.5 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 3.2 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 3.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الروسية لمصر 1.6 مليار دولار، وجاءت فرنسا أخيرة بقيمة 887 مليون دولار.

وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، جاءت السعودية في المرتبة الأولى خلال العام المالي 2019/ 2020، بقيمة 9.6 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات المصريين العاملين بروسيا المرتبة الأخيرة بقيمة 13.4 مليون دولار.

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