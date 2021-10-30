اختبار موهبة لطلاب المرحلة الثانوية

تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، اختبار «الموهوبون العرب»، بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وذلك للإسهام في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة، للمنافسة العالمية في العلوم والتقنية.

سيتم تطبيق الاختبار «عن بُعد» في وقت واحد، وهو متاح لطلاب المرحلة الثانوية المرشحين من جميع الدول العربية المشاركة من قِبل منسقي وزارات التعليم بتلك الدول.

رعاية واحتضان

ويُعدُّ الاختبار مقياسًا علميًا لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، حيث تهدف «موهبة» إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، وقيادة حراك لاكتشاف ورعاية واحتضان الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة في العالم العربي، والإسهام في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة.

أفضل الممارسات

وجرى تطوير مقياس خاص لـ«الموهوبون العرب» من قِبل مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يوائم الثقافة العربية، وهو خاص باكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، ويعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية. كما يهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات الكامنة من خلال عدد من الأبعاد (المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي، وفهم المقروء).