السعودية تتعاون مع البحرين في إحباط تهريب 39 ألف حبة كبتاجون

تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية بالتعاون والتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية من ضبط تهريب طردين يحتويان على 39,070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة. وأوضحت الإدارة أنه إثر تلقي معلومات بهذا الشأن وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، فقد تم ضبط الطردين الواردين بمطار البحرين الدولي وتم السماح لإرسالهما إلى السعودية في إطار عملية التسليم المراقب، حيث تم القبض على الشخصين المعنيين باستلام الطردين في الرياض.



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