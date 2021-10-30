تعقيم 1500 سجادة بالحرم

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني، أن الرئاسة أنشأت بحي كدي، مغسلة مخصصة لغسيل وتنظيف سجاد المسجد الحرام، مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات المتخصصة في مجال التنظيف وغسيل وصيانة الفرش بتقنية عالية، حيث يقوم على المغسلة فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب.
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