محمد بن سلمان: نقدر دعم الإمارات لطلب المملكة استضافة إكسبو

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، مقدمًا التهنئة لولي عهد أبوظبي على ما يشهده إكسبو2020 دبي من نجاح، متمنيًا لدولة وشعب الإمارات المزيد من التقدم والنماء.
كما أجرى الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، بنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد على دعم الإمارات لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، وما أبداه نائب رئيس دولة الإمارات في هذا الشأن مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين.
وقدم ولي العهد التهنئة لنائب رئيس دولة الإمارات على ما يشهده إكسبو 2020 من نجاح يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار.
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